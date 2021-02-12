مرجع ديني يتهم سفارة اجنبية بالتدخل في الشأن العراقي ​

2021/02/12 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا المرجع الديني جواد الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، السفارات الاجنبية بعدم التدخل بالشأن العراقي وخصوصا السفارة البريطانية.

وقال الخالص خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية اليوم ( 12 شباط 2021) ، "ندين تدخل السفارات الاجنبية في الشأن الداخلي العراقي وخاصة تدخلات السفارة البريطانية ذات التاريخ الاستعماري المقيت على حد تعبيرة.

واضاف "إلى التوكل على الله تعالى عند القيام بالمهمات الرئيسية والواجبات الملقاة على الانسان المؤمن خاصة ونحن على ابواب شهر رجب الأصب، ومن اهم هذه الواجبات هو نكران الذات والاخلاص في عبادة الله تعالى، ويتجلى ذلك في تنازل الانسان عن الأنا الدنيوية، والاجتماع على مبدأ الحق مع الآخرين ليشكل الناس والجمهور والمؤمنون كتلة واحدة في الامة"، كما دعا الخالصي "إلى ضرورة ان يتحلى المؤمن بالصبر لمواجهة احداث الحياة وتوقع الفرج والنصر في اية لحظة.

وادان الخالصي "تدخل السفير البريطاني في الشأن العراقي الداخلي، خاصة اعلانه بأن السفارة البريطانية هي الراعية للسطلة في العراق والحامية لمصالحه ومصالح شعبه، وهذا الشيء معلوم عندنا بأن (العملية السياسية) هي من نتائج الاحتلال، وهذا هو الذي جعل الشعب العراقي يمقت هذه السلطة في الماضي كما يمقتها اليوم، مشيراً إلى ان نهاية الحكم الملكي المأساوية كانت بسبب ارتباطها بالسفارة البريطانية، فلا داعي لأن يزيدوا بكشف الاوراق لأن النهايات ستكون اشد قسوة.



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واضاف ان اللقاء الاخير للسفير البريطاني كشف كثير من الامور الواقعية التي كنا نؤكد عليها سابقا ولا تقبل منا، ومنها ان هذا السفير اكد وجود فصائل مسلحة تابعة لدولة الاحتلال قد دمجت في العملية السياسية، ولا شك انها هي من كانت تثير الفتنة الطائفية خصوصا في البلاد، وهي اوصلت البلد إلى هذا الحال من التفكك والفساد.

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