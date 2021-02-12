2021/02/12 | 15:38 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ 5 أشهر.. ذي قار تسجل 176 اصابة جديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 5 أشهر.. ذي قار تسجل 176 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 5 أشهر.. ذي قار تسجل 176 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).