النزاهة: اعتقال مدير بلدية سابق و4 موظفين في لجنة تنفيذ مشاريع

2021/02/12 | 15:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط متهمين بصـرف وصولات وهميـة لتنفيذ مشاريع في صلاح الدين، فيما أشارت إلى أن من بينهم مدير بلدية أسبق.وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة ضبطت عدداً من المُتَّهمين في مديريَّة الموارد المائيَّة وبلديَّة تكريت في محافظة صلاح الدين، لإقدامهما على تنفيذ مشاريع صُرِفَت بموجبها وصولاتٌ وهميَّةٌ بلغت قيمتها (820,000,000) مليون دينارٍ”.وأشارت إلى أن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى مديريَّة الموارد المائيَّة – الإسحاقي تمكَّن من ضبط (3) مُهندسين في المديريَّة؛ لقيامهم بتنفيذ عددٍ من المشاريع بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ”.وأضافت إن “الفريق قام، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، بضبط […]

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