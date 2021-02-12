اعتقال احد عناصر داعش في الرمادي

2021/02/12 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال احد عناصر داعش "الارهابي" في الرمادي بالانبار.

وقال بيان للاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار حصلت السومرية نيوز على نسخة منه : "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في سيطرة الشهيد احمد الصداك قاطع مسؤلية ف2 لمش 38 وباشراف شعبة أستخبارات وأمن فق10 و ضابط أستخبارات لمش 38 تم القاء القبض على الارهابي فائز ثميل خلف غربي تولد 1988 اسم الام نزله علي يسكن قضاء الرمادي الشراع وفق مذكرة قبض 4 ارهاب وتم تسليمه الى مديرية أستخبارات ومكافحة أرهاب الانبار بوصل استلام اصولي".

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