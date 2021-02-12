القوات الامنية تعتقل مسؤولي الدعم اللوجستي لعصابات داعش في كركوك

2021/02/12 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقلت القوات الامنية ، اليوم الجمعة، مسؤولي الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقال بيان لجهاز مكافحة الارهاب حصلت السومرية نيوز على نسخة منه: "اعتقال مسؤولي الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في عملية إنزال جوي لقوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك".

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