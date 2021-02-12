الاستخبارات العسكرية تقتل اثنين من عناصر داعش في خانقين بديالى

2021/02/12 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من الارهابيين في خانقين بديالى.

وقال بيان للاستخبارات العسكرية حصلت السومرية نيوز على نسخة منه :" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الخامسة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢٠ واستخبارات الفوج وبمساعدة الكاميرات الحرارية من توجيه عدة ضربات بالهاونات وتمشيط مقتربات تواجد الدواعش في منطقة زور الاصلاح بقضاء خانقين بمحافظة ديالى اسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين احدهم عربي الجنسية".

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