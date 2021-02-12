بابل.. عريس يدخل ردهة الانعاش بعد طعنه من قبل ’’حبيبة سابقة’’- عاجل

2021/02/12 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن فتاة طعنت عشيقها بعد أن استدرجته من قاعة زفافه في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فتاة، أقدمت على استدراج عشيقها وأخرجته من قاعة يقيم فيها حفل زفافه وطعنته بسكين حاد".

ولم يتسن لنا معرفة تفاصيل أكثر عن الحادثة والحالة الصحية للشاب.

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