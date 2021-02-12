مقتل أرهابيين اثنين في خانقين بمحافظة ديالى

2021/02/12 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت الاستخبارات العسكرية عن مقتل ارهابيين اثنين في خانقين بمحافظة ديالى.وذكر بيان للاستخبارات العسكرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الخامسة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 20 واستخبارات الفوج وبمساعدة الكاميرات الحرارية من توجيه عدة ضربات بالهاونات وتمشيط مقتربات تواجد الدواعش في منطقة زور الإصلاح في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ..واشار البيان إلى أن القصف اسفر عن مقتل اثنين من الارهابيين أحدهما عربي الجنسية ./انتهى

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