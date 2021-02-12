مصرع امرأة وجرح أربعة آخرين في حادث سير على طريق بغداد - كركوك

2021/02/12 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقيت امرأة مصرعها واصيب اربعة أشخاص في حادث سير على طريق بغداد - كركوك شمال بعقوبة .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حادث سير وقع على طريق بغداد - كركوك من جهة ناحية العظيم شمال بعقوبة ناجم عن تصادم شاحنة تحمل مواد أنشائية مع حافلة لنقل الركاب اسفر عن مصرع امرأة وجرح أربعة أشخاص آخرين .واضاف ان الحادث وقع بسبب اعمال صيانة الطريق وتحوله الى ممر واحد لسير المركبات ذهابا وايابا ./انتهى

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