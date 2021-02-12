2021/02/12 | 16:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” اليوم الجمعة، فوز الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير.وفاز جوندوجان بالجائزة بعد قيادته السيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، وذلك بتسجيله 5 أهداف في 6 مباريات الشهر المنقضي بمعدل هدف كل 94 دقيقة، إضافة إلى صناعته 10 فرص محققة للتسجيل لزملائه.وتفوق جوندوجان على زميله في السيتيزينز، جون ستونز، إضافة إلى بوكايو ساكا وبرناد لينو من أرسنال، وجريليش من أستون فيلا، وبيريرا من وست بروميتش ألبيون، وداوسون من وست هام، وماديسون من ليستر سيتي.وعبر جوندوجان عن سعادته بالفوز بالجائزة موجها الشكر لكل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي عن شهر يناير عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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