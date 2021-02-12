2021/02/12 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي في ختام زيارته للعراق ان ملف استشهاد القائد قاسم سليماني يجب ان يكون دائما على جدول الاعمال....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي: ملف استشهاد القائد سليماني يجب ان يكون دائما على جدول الاعمال) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي: ملف استشهاد القائد سليماني يجب ان يكون دائما على جدول الاعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).