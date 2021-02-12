إستكمال التعليم عن بُعد في مدارس الإمارات

2021/02/12 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أنه سيتم إستكمال الدراسة في المدارس الحكومية كافة بنظام التعليم عن بُعد “أونلاين”، إعتباراً من الأحد المقبل.وذكرت صحيفة “البيان”، اطلع عليها “النور نيوز”، ان “أولياء أمور الطلبة تلقوا إشعاراً باستمرار التعليم عن بُعد يوم الأحد المقبل، بناءً على استطلاع أجرته الوزارة لآراء أولياء الأمور، حول تحديد …

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