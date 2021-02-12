صحة كردستان تسجل 98 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

2021/02/12 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (أربيل 23، السليمانية 32، دهوك 42، كرميان 1)”.وأشارت الى “تسجيل 99 حالة شفاء (أربيل 40، …

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