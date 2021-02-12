2021/02/12 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، ضبط عدد من المُتَّهمين في مديريَّة الموارد المائيَّة وبلديَّة تكريت في محافظة صلاح الدين؛ لإقدامهما على تنفيذ مشاريع صُرِفَت بموجبها وصولاتٌ وهميَّةٌ بلغت قيمتها (820,000,000) مليون دينارٍ.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى مديريَّة الموارد المائيَّة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. ضبط متهمين بصرف وصولات وهمية لتنفيذ مشاريع بقيمة 820 مليون) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. ضبط متهمين بصرف وصولات وهمية لتنفيذ مشاريع بقيمة 820 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).