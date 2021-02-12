تسجيل اكثر من 2500 اصابة جديدة بكورونا في العراق اليـوم

2021/02/12 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تصاعدهـا اليومي مجددا ، حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 2530 اصابة لهذا اليوم الجمعة في عموم العراق ، وبلغ عدد حالات الشفاء 1008حالات ، وعدد حالات الوفيات 13 حالة وفاة في كافة محافظات العراق./انتهى5

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