الصحة تسجل 2530 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/12 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم في عموم محافظات العراق.

وبحسب الموقف فإن مختبرات وزارة الصحة سجلت 2530 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1080 حالة شفاء من الفيروس، فضلاً عن 13 حالة وفاة.

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