 الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين جنوبي الموصل

2021/02/12 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على احد الارهابيين جنوبي الموصل.

وقالت الاستخبارات في بيان صحفي، انه “ضمن مساعيها المكثفة لملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع لواء المشاة ٧٦ من القاء القبض على احد الارهابيين في قرية الجدعة جنوب الموصل”.

واضافت ان المعتقل “هو شقيق لاربعة اخوة ينتمون لداعش الارهابي كما ان والده داعشي قتل اثناء معارك التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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