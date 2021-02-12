2021/02/12 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري جدد المتظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم للمطالبة بكشف مصير المتخطفين، وفي مقدمتهم الناشط سجاد العراقي.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “المئات من متظاهري الناصرية، جددوا احتجاجاتهم في في ساحة الحبوبي، للمطالبة بكشف مصير المختطفين، والافراج عن الناشط سجاد العراقي”.وأضاف مراسلنا، أن “المحتجين، طالبوا أيضاً بمحاسبة قتلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرو الناصرية يجددون احتجاجاتهم للمطالبة بكشف مصير المختطفين المركز الخبري الوطني.

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