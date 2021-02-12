2021/02/12 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 2530 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، في ارتفاع بمعدل الاصابات والوفيات.وذكرت الوزارة، في موقفها الوبائي اليومي لفيروس كورونا، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت “2530 اصابة جديدة، و13 وفاة، و1008 حالة تماثل إلى الشفاء”.ومنذ تفشي فيروس كورونا في العراق في 24 شباط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا العراق..



ارتفاع بالوفيات وتزايد بالإصابات المركز الخبري الوطني.

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