العراق يسجل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/02/12 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 2530 حالة اصابات جديدة بكورونا، لافتة الى تسجيل 1008 حالات شفاء من الاصابة بفايروس كورونا.

واضافت: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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