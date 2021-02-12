PUKmedia يكشف موعد التصويت على موازنة 2021

2021/02/12 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، مؤكدة الاستمرار في مناقشة مواد مشروع القانون.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بعد الانتهاء من مناقشة اغلب مواد الموازنة.

واضاف: هناك بعض الامور البسيطة التي ستقوم اللجنة المالية بالانتهاء منها بالاضافة الى موضوع حصة اقليم كوردستان من الموازنة، مشيرا الى انه الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم حصة اقليم كوردستان.

واوضح: ان هناك مرونة من الاطراف السياسية تجاه موضوع حصة اقليم كوردستان من الموازنة واتصور بانه سيكون هناك اتفاق مشترك خلال الايام المقبلة لحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

هذا وقام الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بعدة زيارات الى العامصة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمناقشة حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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