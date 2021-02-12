  تخصص 5 مليار دينار لإنشاء مشاريع خدمية جديدة في الفلوجة 

2021/02/12 | 16:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الفنية محمد شكر الدليمي ،الجمعة، عن تخصيص نحو 5 مليار دينار لإنشاء مشاريع خدمية جديدة ضمن خطة العام الجديد في مدينة الفلوجة .

وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية خصصت نحو 5 مليار دينار لإنشاء مشاريع جديدة تسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي لمدينة الفلوجة ، ضمن خطة تهدف الى انشاء مشاريع خدمية جديدة ذات موصفات عالمية منها ترفيهية “.

واضاف ان” منحة الاعمار المقدمة الى حكومة الفلوجة المحلية سوف تساهم في اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة والتي توقف العمل فيها نتيجة قلة التخصيصات المالية نتيجة عدم اقرار الموازنة المالية للمحافظة ، مبينا ان” الدوائر الخدمية اعدت خطة تهدف الى اعادة كافة المشاريع الخدمية المتضررة بسبب العمليات الارهابية الى الخدمة فضلا عن اقامة مشاريع خدمية جديدة ضمن خطة عام 2021 “.

يشار الى ان حكومة الانبار المحلية تعتمد وبشكل اساسي على منح المنظمات الانسانية في اعادة اعمار وتأهيل بناها التحتية نتيجة قلة الدعم الحكومي المقدم للمشاريع المتضررة “.



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