حوار السيادة المطلوب

2021/02/12 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سالم مشكور

السيادة هي واحد من ملفات النقاش

المستمر في ساحتنا السياسية، الجميع

يظهر الحرص عليها والتمسّك بها، لكن

مصاديقها متعددة بتعدد التوجهات

السياسية وتأثّرها بالعوامل الخارجية

والداخلية.

خ

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