وطني الركبي يخسر اولى مبارياته في البطولة العربية

2021/02/12 | 16:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادخسر المنتخب الوطني بلعبة الركبي، اولى مبارياته في البطولة العربية المقامة منافساتها في مصر.وقال مدرب اللياقة البدنية للمنتخب حسين عمار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بالركبي، خسر أمام امام سوريا بنتيجة (١-٤) تراي وحسب التنقيط تصبح النتيجة (٧ – ٢٦ ) نقطة في اولى مبارياته بالبطولة العربية”.واوضح أن “قرعة البطولة العربية لسباعيات الركبي بنسختها السادسة كانت منصفة للجميع حيث كان تقسيم المنتخبات متساوي من حيث مستويات المنتخبات وتوزيعها بتواجدنا مع منتخبات مصر وسوريا والسودان”.ووصل منتخبنا الوطني لسباعيات الركبي للرجال الى جمهورية مصر امس الخميس، للمشاركة في منافسات البطولة العربية السادسة للركبي في مدينة الاسكندرية والتي انطلقت منافساتها اليوم الجمعة.



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