رواية (ماركس العراقي) ح 19 - عباس علي العلي

2021/02/12 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ساعة الصفرفي لوح الإعلان الرئيسي قرب مبنى العمادة علقت نتائج الأمتحانات وكأنها تودعنا دون حتى كلمة تهنئة أو تبريك على رحلة الأعوام المنصرمة ووصولنا لمرحلة التخرج، سألت سوسن بلهجة متشائمة عن أسمي موجود...



قالت نعم..



الحمد لله أطلقتها وكأن عادل إمام هو من يجيب، لم أخشى هذه المرة أن يحدث ليس ما هو خارج الحسبان واللا متوقع كما حصل معي في نتائج البكلوريا الثانوية، في قرارة نفسي هناك مزيج مختلط ......





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