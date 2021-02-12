2021/02/12 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، إن عدة انفجارات في مصنع خاص للألعاب النارية في جنوب الهند أسفرت عن مقتل 11 عاملاً على الأقل وإصابة 34 آخرين بجروح.وقال ضابط الشرطة راج نارايانان، بحسب شبكة سكاي نيوز، إن المصابين في الانفجار الذي وقع في المصنع في منطقة فيرودوناجار بولاية تاميل نادو، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



أكثر من 45 قتيلاً وجريحاً بانفجارات بمصنع للإلعاب النارية المركز الخبري الوطني.

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