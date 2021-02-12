العراق يسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/12 | 16:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2530 إصابة جديدة وتماثل 1008 حالات للشفاء، إضافة الى 13 حالة وفاة.

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