اقتصاد بريطانيا ينكمش بوتيرة قياسية خلال 2020

2021/02/12 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشاً سنوياً بوتيرة غير مسبوقة خلال العام الماضي، حيث دمرت جائحة كورونا النشاط الاقتصادي.

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