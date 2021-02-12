ماذا عن سعر الدولار؟ قيادي بدولة القانون: الرواتب خط أحمر

2021/02/12 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب خلف عبد الصمد، اليوم الجمعة، بخفض سعر صرف الدولار، فيما شدد على أن الرواتب خط أحمر.وقال عبد الصمد، في تغريدة له على منصة تويتر، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “مع ارتفاع سعر النفط، نقف الى جنب الدعوات الشعبية في خفض سعر صرف […]

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