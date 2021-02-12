وزير الخارجية يناقش مع رئيس الوزراء اليوناني تفعيل الفرص المشتركة في مختلف المجالات بين الجانبين

2021/02/12 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، تفعيل الفرص المشتركة في مختلف المجالاتبين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس وزراء اليونان استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين فيمكتبه الخاص، وناقشا نتائج الزيارة التي أجراها الوزير إلى أثينا".

واضاف البيان أن "اللقاء ناقش إمكانيّة البناء على الفُرص المشتركة وتفعيلها في مختلف المجالات الإستثمارية والطاقة المتجددة وكذلك الصحة والتعليم والثقافة".

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