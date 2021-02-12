الامن النيابية تحذر تركيا: المعاملة ستكون بالمثل في حال استمرت بخرق السيادة

2021/02/12 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية

كريم عليوي المحمداوي، الجمعة، ان

الانقسامات السياسية والولاءات

الخارجية كانت السبب الأساس في تمادي

الجانب التركي في عدوانه على العراق

واراقة دماء الابرياء، داعيا

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