الصحة: لم نسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

2021/02/12 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، عدم تسجيلها اي اصابة بالسلالة

الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة

الصحة والبيئة سيف البدر، ان "ترجيح

لجنة الصحة النيابية ظهور اصابات من

سل

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