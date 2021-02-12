اقامة مراسم يوم الشهيد العراقي بالذكرى 18 لاستشهاد السيد الحكيم

2021/02/12 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت مراسم يوم الشهيد العراقي في بغداد، اليوم الجمعة، في الاول من شهر رجب المصادف لذكرى استشهاد الشهيد السيد محمد باقر الحكيم....

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