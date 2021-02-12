بعد القفزة الكبيرة بإصابات كورونا اليوم.. الصحة توجه ’’نداءً’’ للمواطنين

2021/02/12 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل البلاد قفزة كبيرة بأعداد الإصابات.

وقالت مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة، وعضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة، د.



ربى فلاح حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "للاسف مازلنا نشهد زيادة في عدد الاصابات يوم بعد يوم وايضا تراجع في نسب الشفاء الكلي وزيادة في عدد الوفيات مع استمرار التهاون بالاجراءات الوقائية".

وأضافت حسن، أن "هذا ما يمكن ان يقودنا الى الدخول بموجة اشد واخطر من الموجة الحالية مما يؤثر سلبا على الوضع الصحي في المؤسسات الصحية وكذلك الكوادر الطبية والصحية الذين نحن بامس الحاجة لهم اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة".

ودعت مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة، المواطنين إلى "الالتزام بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي الذي هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء وخفض مستوى اعداد الاصابات".

وشهدت البلاد اليوم الجمعة قفزة كبيرة بإصابات كورونا في بأكثر من 2500 حالة جديدة

وبحسب الموقف الوبائي، سجلت المختبرات الطبية في العراق خلال آخر 24 ساعة 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طفرة بعدد الإصابات بعد التحذيرات التي أصدرتها وزارة الصحة والبيئة في البلاد من اجتياح موجة جديدة للوباء قد تعاود معها السلطات فرض تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي إن 1008 مريض اكتسبوا الشفاء التام فيما توفي 13 مصابا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا منذ أول حالة سجلت في العراق ولغاية الآن الى 639438 تعافى من بينهم 604822 وتوفي 13157.

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