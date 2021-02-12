الرد السريع تقتحم منطقة نزاع عشائري وتعتقل 17 متهماً في ميسان

2021/02/12 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قوات الرد السريع ،اليوم الجمعة، اعتقال 17 متهماً، إثر اندلاع نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وذكر بيان لقوة الرد السريع، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه: أن "مفارز اللواء الرابع، فرقة الرد السريع القت القبض على ١٧ متهما بسبب نزاع عشائري في منطقة الصخرة بناحية العزير بمحافظة ميسان".وأضافت، أنه "تمكنت القوة أيضا من مصادرة عدد من الأسلحة الخفيفة ليتم تسليمهم الى جهة الطلب".

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