مركز الإعلام الرقمي يدعو الى اعمام تجربة الدفع الالكتروني

2021/02/12 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مركز الإعلام الرقمي DMC على ضرورة اعمام تجربة الدفع الالكتروني في العراق بما يسمح للمواطنين باجراء عمليات الشراء بشكل آمن وسريع، وكذلك يحد من انتقال فيروس كورونا عبر العملات الورقية، فضلا عن الفوائد المتحققة للمصارف العراقية.واشاد المركز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" بوجود العديد من نقاط البيع في المجمعات التجارية التي دعمت ميزة الدفع الالكتروني عبر بطاقات الدفع الالكترونية، داعياً الى دعم المزيد من تطبيقات الدفع مثل Apple Pay وخدمات الدفع الالكتروني التي توفرها شركات الاتصال العاملة في العراق".ونوه المركز الى ان اعمام تجربة الدفع الالكتروني سيشجع المواطنين على توطين رواتبهم في المصارف وصرف مايحتاجونه فقط عبر آلية الدفع الالكتروني، وبالتالي توفير السيولة المالية للمصارف الداعمة لانظمة الدفع الالكتروني.وأشار المركز الى اهمية تفعيل انظمة الدفع الالكتروني في الحد من الفساد والقضاء على الانشطة الاقتصادية غير الرسمية وبالتالي دخول الافراد ضمن الانظمة المرخصة العاملة في البلد، فضلا عن اهميته في رفع معدلات الاستثمار في البلد وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.كما أكد المركز ان انظمة الدفع الالكتروني في العراق لا زالت بحاجة لدعم وتقنين اكثر والحد من فوضى الفوائد المفروضة على الافراد والتي قد تصل الى اضعاف ما يفرض في البلدان المجاورة، كما ينبغي الزام المصارف بزيادة اعداد اجهزة الصراف الالي واجهزة الدفع بصورة تتناسب مع الكثافة السكانية./انتهى7

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