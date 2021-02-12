كتلة حزب الدعوة النيابية تدعو الى خفض سعر صرف الدولار وتضمين ذلك في مشروع قانون الموازنة الاتحادية

2021/02/12 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس كتلة حزب الدعوة النيابية خلف عبد الصمد خلف، الى خفض سعر صرف الدولار وتضمين ذلك في مشروع قانون الموازنة الاتحادية .وقال عبدالصمد في تغريدة له على تويتر:" مع ارتفاع سعر النفط نقف الى جنب الدعوات الشعبية في خفض سعر صرف الدولار و تضمين ذلك في الموازنة ليكون واجب التطبيق ونؤكد على ان يكون المستوى الاقتصادي للمواطن خطا احمرا لا يمكن تجاوزه"./انتهى7

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