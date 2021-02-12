الإعلام الرقمي يدعو لتعميم تجربة الدفع الإلكتروني

2021/02/12 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الجمعة، على ضرورة تعميم تجربة الدفع الالكتروني في العراق بما يسمح للمواطنين بإجراء عمليات الشراء بشكل آمن وسريع، وكذلك يحد من انتقال فيروس كورونا عبر العملات الورقية، فضلا عن الفوائد المتحققة للمصارف العراقية.

واشاد المركز في بيان صحفي، “بوجود العديد من نقاط البيع في المجمعات التجارية التي دعمت ميزة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الدفع الالكترونية”، داعياً الى “دعم المزيد من تطبيقات الدفع مثل Apple Pay وخدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها شركات الاتصال العاملة في العراق”.

واشار المركز الى ان “تعميم تجربة الدفع الالكتروني يشجع المواطنين على توطين رواتبهم في المصارف وصرف ما يحتاجونه فقط عبر آلية الدفع الالكتروني، وبالتالي توفير السيولة المالية للمصارف الداعمة لانظمة الدفع الالكتروني”، لافتا الى “أهمية تفعيل انظمة الدفع الالكتروني في الحد من الفساد والقضاء على الانشطة الاقتصادية غير الرسمية، وبالتالي دخول الافراد ضمن الانظمة المرخصة العاملة في البلد، فضلا عن أهميته في رفع معدلات الاستثمار في البلد وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل”.

واكد ان “انظمة الدفع الالكتروني في العرا​​ق لا زالت بحاجة لدعم وتقنين اكثر والحد من فوضى الفوائد المفروضة على الافراد والتي قد تصل الى اضعاف ما يفرض في البلدان المجاورة، كما ينبغي الزام المصارف بزيادة اعداد اجهزة الصراف الآلي واجهزة الدفع بصورة تتناسب مع الكثافة السكانية”.

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