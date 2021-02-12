2021/02/12 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من موجة أشد وأخطر من الموجة الحالية لجائحة كورونا في العراق.وقالت مدير العلاقات العامة في الوزارة، ربى فلاح حسن، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “للاسف مازلنا نشهد زيادة في عدد الاصابات يوما بعد يوم وايضا تراجعا في نسب الشفاء الكلي وزيادة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ارتفاع الإصابات بكورونا..



الصحة تحذر من موجة وبائية أشد وأخطر المركز الخبري الوطني.

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