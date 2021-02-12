ايران تعلن تسجيل اول حالة وفاة بكورونا المتحور

2021/02/12 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة قزوين للعلوم الطبية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من فايروس كورونا المستجد في مدينة قزوين شمال إيران.

وقالت الجامعة في بيان إن نتائج تحاليل أفراد أسرة المتوفى البالغ من العمر 48 عاما، إيجابية، لكن من دون ظهور أي أعراض عليهم، مشيرة إلى أنهم يخضعون راهنا للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 58 حالة وفاة و7298 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في أرجاء البلاد.

PUKmedia وكالات

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