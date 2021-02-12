2021/02/12 | 17:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اعتقال قياديين بـ"داعش" وتعزيز تحصين المقار الأمنية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اعتقال قياديين بـ"داعش" وتعزيز تحصين المقار الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).