صناديق الأسهم العالمية تجذب تدفقات قياسية تتجاوز 58 مليار دولار

2021/02/12 | 17:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال "بنك أوف أمريكا" إن صناديق الأسهم العالمية جذبت تدفقات نقدية قياسية، في حين تخارج المستثمرون من النقد والذهب.

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