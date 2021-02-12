2021/02/12 | 17:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز الإعلام الرقمي يدعو لتعميم تجربة الدفع الإلكتروني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الإعلام الرقمي يدعو لتعميم تجربة الدفع الإلكتروني في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الإعلام الرقمي يدعو لتعميم تجربة الدفع الإلكتروني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).