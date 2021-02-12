في الوطن والوطنية - عبدالله عطية شناوة

2021/02/12 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة الوطن حيز جغرافي وطبيعة محايدة قد تستوطنه شعوب مختلفة في حقب مختلفة، وتهاجر منه شعوب أو جماعات الى حيز آخر لتستوطنه.



فاسطنبول أصبحت تركية منذ أكثر من 500 عام، بعد ان كانت يونانية لقرون عديدة.



وغرناطه وأشبيلة والأندلس أحتلها العرب وعربوها ثم أجبروا على مغادرتها فلم تبك منهم ولا بكت عليهم.إرتباط الانسان بالوطن في حقيقته أرتباط بالأهل والصحب الذين يسكنوه.



أي هو إرتباط الأنسان بالأنسان، وليس ب ......





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