2021/02/12 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلصت دراسة جديدة إلى توقع انخفاض كبير في أعداد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد في آذار المقبل، مع تطور المناعة العامة في المجتمع بفضل توزيع اللقاحات.واعتمدت الدراسة التي أجراها 3 أطباء متخصصين في بريطانيا على النماذج العلمية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وقال الأطباء إن بوسع هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تزف أخباراً “مطمئنة” عن لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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