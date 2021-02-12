علماء يكتشفون خصائص مضادة للسرطان في مشروب شعبي شائع

2021/02/12 | 17:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اكتشف علماء الأحياء أن مركبا في الشاي الأخضر يعمل على استقرار البروتين المضاد للسرطان المعروف باسم “حافظ الجينوم” الذي يمنع نمو الخلايا السرطانية، بحسب بحث نُشرت نتائجه في مجلة “نيتشر كوميونيكيشين” (Nature Communications).

يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مادة تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن استقلاب الأكسجين، وهي مضادات الأكسدة الطبيعية (إيبيغالوكاتشين جالاتي) EGCG.

ووجد باحثون من الولايات المتحدة والصين أن هذه المادة (أي مضادات الأكسدة) EGCG يمكن أن تتفاعل بشكل مباشر مع البروتين المضاد للسرطان p53، مما يزيد من مستوياته في الجسم.



غالبًا ما يُشار إلى البروتين p53 باسم “حارس الجينوم” لقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي وتدمير الخلايا السرطانية.

وقالت مجموعة في معهد رينسيلار في بيان صحفي: “كل من p53 وEGCG مثيران للاهتمام للغاية.



أكثر من نصف السرطانات البشرية لديها طفرات في p53 لدى المرضى، وEGCG هو مضاد الأكسدة الرئيسي في الشاي الأخضر، وهو مشروب شائع في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت: “لدينا الآن اكتشف تفاعلًا مباشرًا غير معروف سابقًا بين الاثنين.



يساعد عملنا في شرح كيفية تعزيز مضاد الأكسدة EGCG للنشاط المضاد للسرطان لـ p53، ويفتح الباب أمام تطوير عقاقير مضادة للسرطان بمركبات تشبه EGCG“.

وبحث وانغ تشونيو، في مركز التكنولوجيا الحيوية والأبحاث متعددة التخصصات في معهد رينسيلار، عن p53 باستخدام التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي لدراسة الآليات المحددة لمرض الزهايمر والسرطان.



ويسميه “ربما أهم بروتين في مكافحة السرطان”.

كما يحتوي بروتين p53 على العديد من الوظائف المعروفة المضادة للسرطان، بما في ذلك وقف نمو الخلايا السرطانية، وتفعيل إصلاح الحمض النووي، وتحفيز موت الخلايا المبرمج الذي يسمى موت الخلايا المبرمج عندما يتعذر إصلاح تلف الحمض النووي.انتهى 25

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