مكافحة الاجرام تلقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في بغداد

2021/02/12 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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قامت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في بغداد.

وقالت مديرية مكافحة الاجرام في بيان حصلت للسومرية نيوز على نسخة منه : انه " تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بجرائم متنوعة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وبينت المديرية "إن الملقى القبض عليهم تنوعت جرائمهم بين القتل العمد والسرقة والنصب والاحتيال، فضلا عن ضبط عجلتين مخالفتين للتعليمات والقبض على حائزيها ضمن مكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة".واضاف البيان " تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من إلقاء القبض على اربعة متهمين في منطقة ام الكبر والغزلان من خلال تفعيل المصادر السرية حيث ضبط بحوزتهم ثلاثة دراجات نارية نوع (بي سي اكس) و مسدس والة حادة دونت اقوال المتهمين اعلاه ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بقيامهم واشتراكهم بعدة سرقات بلغت 8 عمليات سرقه وتم توقيفهم وفق احكام المادة 446 ق ".

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