العراق يسجل 2530 إصابة و13 وفاة جديدة بـ

2021/02/12 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة في دولة العراق عن تسجيل 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 639438 حالة.كما سجلت "الصحة" 13 وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك تصبح الوفيات الإجمالية 13157 حالة، وفقا لتقرير الوزارة الصادر …

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