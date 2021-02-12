2021/02/12 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، لتتخلى عن مستوياتها القياسية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية تتراجع من مستوياتها القياسية في المستهل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية تتراجع من مستوياتها القياسية في المستهل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).