2021/02/12 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | تعرض قرى ومناطق قريبة من جبل كارة بمحافظة دهوك الى قصف عنيف من قبل الطيران الحربي التركي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تعرض قرى ومناطق قريبة من جبل كارة بمحافظة دهوك الى قصف عنيف من قبل الطيران الحربي التركي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تعرض قرى ومناطق قريبة من جبل كارة بمحافظة دهوك الى قصف عنيف من قبل الطيران الحربي التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).